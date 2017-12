Agora, Maradona quer Ronaldo Depois do sucesso de Pelé, Maradona quer Ronaldo, Roberto Carlos, Zidane e Mike Tyson como convidados de "A Noite do Dez", seu programa de tevê. "Já falei com Ronaldo, Roberto Carlos e Zidane e todos me confirmaram participação", diz o ex-jogador. Outros nomes cogitados: Michael Jordan, Fidel Castro e o presidente argentino Nestor Kirchner.