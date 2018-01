Agora, Motta quer conquistar o Brasil Em Barcelona, o torcedor comum imagina que ele é catalão, jamais um brasileiro. Em São Paulo, é possível contar nos dedos os que conhecem a precoce carreira do menino que chegou desconhecido na Catalunha, em 1999, e hoje tem ofertas de quatro grandes clubes da Itália ? acaba de recusar proposta milionária do Milan. Thiago Motta, de 20 anos, está escrevendo seu nome no futebol de uma maneira diferente da maioria dos garotos brasileiros bons de bola. Leia mais no Jornal da Tarde