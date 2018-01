Agora, no Santos de Leão, é Nenê e mais dez Mesmo que Fabiano não tivesse que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Leão arrumaria um lugar no time para Nenê, autor do único gol na importante vitória contra o Independiente de Medellín, quarta-feira. O principal motivo é que ele é um atacante canhoto que arremata bem de meia distância, joga rente à linha lateral, pela esquerda, e fechando para o meio, sempre em busca gol. Leia mais no Jornal da Tarde