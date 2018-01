Agora, Palmeiras quer meia Giovanni O meia Giovanni é o novo alvo do Palmeiras para o Campeonato Paulista e Copa Libertadores da América. O jogador do Olympiakos, da Grécia, é o "camisa 10" que o técnico Estevam Soares pediu à diretotia e um dos poucos que está no mercado, pois as tentativas do clube de trazer nomes como os de Felipe e Juninho Paulista foram frustradas. "É um jogador que interessa e está nos nossos planos", afirmou Estevam. "Temos um grupo bom, mas ainda precisamos de mais algumas contratações e para o meio-campo, um dos nomes é o Giovanni." Segundo informações, Giovanni estaria muito interessado em voltar para o futebol brasileiro e até aceitaria reduzir as bases salariais - em torno de R$ 100 mil mensais - o que se adequaria aos planos da diretoria do Palmeiras. Enquanto não recebe "o camisa 10" para o elenco, Estevam prepara o time que tem em mãos para a estréia no Campeonato Paulista, amanhã, em Limeira, contra a Internacional. A equipe deve ter Sérgio como goleiro titular. Bruno, Gabriel, Gláuber e Lúcio formarão o quarteto na defesa. No meio-campo, Alceu, Correia, Claudecir e Diego Souza, com Marcel e Ricardinho formando a dupla de ataque. A escalação levará em conta os critérios físicos, já que alguns jogadores estão sentindo mais a forte carga de treinamentos na pré-temporada, em Jarinu. O destaque do treino coletivo desta segunda-feira à tarde foi o meia-atacante Marcel, autor do gol da vitória dos titulares sobre a equipe júnior B Palmeiras. "Vou exercer uma função parecida com a que desempenhei no Paraná, procurando servir o Ricardinho no atque", explicou o recém-contratado.