Agora, Paulo César é técnico do Vasco Paulo César Gusmão acertou sua efetivação no cargo de técnico do Vasco, nesta sexta-feira, para a temporada de 2002. Com esta decisão, ele abandonou sua vitoriosa carreira de treinador de goleiros, que o levou à seleção brasileira. No final da temporada, Gusmão estreou na carreira ao assumir interinamente a equipe. Gusmão explicou que o fato de ser bem aceito pelo elenco pesou na decisão do presidente do Vasco, Eurico Miranda. Além disso, o treinador tem uma excelente relação com o artilheiro Romário. O lateral-direito argentino Ibarra, que está no Porto, de Portugal, pode reforçar o Vasco na próxima temporada. O passe do jogador pertence ao Boca Juniors e nesta sexta-feira o clube carioca respondeu ao e-mail, recebido na quinta-feira, demonstrando seu interesse pelo atleta. O zagueiro Gleison, do Comercial de Ribeirão Preto, acertou sua transferência para o time de São Januário. Outra decisão tomada pelo clube foi a de adotar o teto de R$ 100 mil para o salário de atletas de futebol. A exceção será Romário.