Agora, Real se concentra no Espanhol Os jogadores do Real Madrid ainda comemoram a conquista do Mundial Interclubes contra o Olimpia (2 a 0), mas agora concentram as forças para o Campeonato Espanhol, em que ocupam uma posição intermediária (8ª lugar). Neste domingo, pela 13ª rodada, o time de Ronaldo joga fora de casa contra o Mallorca, que ao lado da Real Sociedad, a grande surpresa da competição. "O Mundial foi o terceiro título ganho no centenário do clube. Isso é o resultado de dois anos de trabalho", disse Fernando Hierro, capitão da equipe. Neste ano, o Real conquistou a Copa dos Campeões, a Supercopa da Europa e o Mundial. Neste domingo, o técnico Vicente del Bosque deverá manter o time que bateu o Olimpia: Casillas, Salgado, Hierro, Helguera e Roberto Carlos; Makelele, Cambiasso, Zidane e Figo; Raúl e Ronaldo. "Temos de nos preparar para outro objetivo, outra partida", afirmou Hierro. "Precisamos aproveitar este momento para melhorar nossa posição na Liga Espanhola e vencer o Lokomotiv (quarta-feira, pela Copa dos Campeões), porque assim, depois da parada do fim de ano, voltaremos mais sólidos." No Mallorca, o técnico Gregorio Manzano ainda não definiu o time para tentar segurar o Real Madrid. Ele tem problemas na defesa. Não terá Olaizola, que ficará seis meses afastado, e Cortés, de fora por dois meses. Além desses dois atletas, Gregorio Manzano não tem à disposição Lussenhoff, Vicente e Niño todos lesionados. O departamento médico ainda trabalha para liberar Niño, que tem problemas musculares, mas é difícil que ele possa ser aproveitado. Ibagaza, está confirmado no time depois que o Comitê Disciplinar o liberou da punição recebida pela expulsão contra o La Coruña, no fim de semana. Demais jogos: Atlhetic de Bilbao e Osasuna; Atlético de Madrid e Valladolid; Celta e Alavés; Espanyol e Betis.