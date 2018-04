Agora, Santos quer segurar Robert Definidas as contratações de Oséas e Esquerdinha, a diretoria do Santos tem como prioridade a renovação do contrato do meia Robert, que vence no dia 7 de fevereiro. Nesta quinta-feira, o jogador retornou aos treinos, depois de se recuperar de uma contusão no joelho e poderá jogar domingo se chegar a um acordo com o clube, que apresentou proposta semelhante à feita a Marcelinho Carioca e Viola, com a remuneração dependendo da produção do atleta. O técnico Celso Roth torce para que tudo seja definido logo com Robert, pois tem poucas opções para escalar o time para o jogo de domingo, contra o América-RJ, na Vila Belmiro. A definição da equipe ocorrerá nesta sexta-feira, durante o coletivo da tarde. Nesta quinta-feira, o lateral-esquerdo Rubens Cardoso acertou sua transferência para o São Caetano. Com isso, o último detalhe da contratação de Esquerdinha foi resolvido. A diretoria, porém, ainda não marcou a data para a apresentação do novo reforço, mas ela deverá ocorrer ainda nesta sexta-feira. Também em relação a Oséas as negociações estão praticamente concluídas, mas a diretoria santista ainda não anunciou oficialmente esta contratação. Antes deles, o zagueiro Odvan já havia chegado. Ele está treinando com o grupo, jogou 25 minutos no amistoso de quarta-feira e deverá ficar de fora na estréia no Rio-São Paulo. Os dirigentes contam com os jogadores do time de juniores, desclassificados nesta quinta-feira na Copa São Paulo - para compor a equipe principal, nas posições que há carências. "Estamos com grande esperança nessa nova safra de jogadores formada na Vila Belmiro", revelou o presidente Marcelo Teixeira.