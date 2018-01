Agora Super-Kaká terá de "explodir" Acabou ?Super-Kaká?. Os músculos do jogador não irão inchar mais. A dose de aminoácidos e creatina foi cortada em 90%. O JT descobriu que o preparador físico Carlinhos Neves e o fisiologista Turíbio Leite de Barros Neto anteciparam a ?fase de lapidação? do programa elaborado para o desenvolvimento físico do meia. O instável futebol de Kaká nos últimos tempos tinha muito a ver com os 11 quilos de massa magra que o atleta ganhou no último ano. O interesse em revalorizar o jogador é tão grande que o clube irá reformular todo o departamento de musculação. Leia mais no Jornal da Tarde