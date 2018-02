Agora, Timão pensa na Libertadores Após a vitória sobre o Palmeiras e a consequente conquista da vaga à final do Campeonato Paulista, o Corinthians agora volta a pensar na Copa Libertadores da América. Terça-feira, a equipe enfrenta o The Strongest, no Pacaembu. A partida está marcada para as 19h10, por exigência da Fox, canal de televisão a cabo que divide com a Rede Globo os direitos de transmissão da competição sul-americana. O Corinthians lidera o Grupo 8 da Libertadores, com seis pontos ganhos. A equipe boliviana tem três pontos, junto com Cruz Azul, do México, e Fênix, do Uruguai.