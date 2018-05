'Agora vão ter de segurar o Palmeiras', diz Gabriel Jesus

O atacante Gabriel Jesus, de 19 anos, era o jogador do Palmeiras mais emocionado na festa do título brasileiro, conquistado neste domingo na vitória sobre a Chapecoense por 1 a 0, no Allianz Parque. De partida para o futebol inglês, a revelação alviverde prometeu que o fim do jejum de 22 anos no torneio nacional vai fazer o clube ficar ainda mais forte.

"Agora vão ter de segurar o Palmeiras. Porque agora o time virá ainda mais forte para todas as competições", disse Gabriel Jesus. O atacante se apresenta em janeiro ao Manchester City, da Inglaterra, e chorou bastante no último jogo no Allianz Parque como atleta do clube que o revelou.

Gabriel Jesus foi carregado nos ombros pelo goleiro Fernando Prass na festa do título. Depois, desceu para ir até a torcida e pegar uma máscara de porco para comemorar. O jogador é o artilheiro do clube na competição, com 12 gols.

Nascido em 1997, o atacante pela primeira vez testemunhou o Palmeiras ser campeão brasileiro e logo no ano que foi protagonista. "O Palmeiras está de volta à elite, como sempre esteve", disse. O garoto ainda pegou o microfone para cumprimentar o estádio. "Vou torcer pelo clube onde quer que estiver. Não quero descer para o vestiário porque é a última vez que vou pisar aqui. Espero que nunca esqueçam de mim, porque eu nunca vou esquecer de vocês", afirmou, enquanto chorava.