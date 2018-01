"Agora vou jogar", diz Romário ?Não se preocupe. O treinador saiu e agora eu vou jogar. E vou cumprir o meu contrato até o fim.? O aviso, pelo telefone, foi dado por Romário a sua mãe, Dona Lita, na manhã de ontem. A passagem do ?Baixinho? pelo Al Sadd, do Catar, que por um contrato de três meses vai lhe pagar US$ 1,5 milhão, tem sido um fiasco. Desde que o atacante chegou, o time árabe disputou três jogos e perdeu os três. Romário não marcou um único gol e segunda-feira nem foi escalado. Da tribuna, viu sua equipe ser derrotada pelo Al Arabi, por 2 a 1. No vestiário, o técnico belga Luca foi demitido. Leia mais no Jornal da Tarde