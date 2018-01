?Agradeço a Deus?, diz Ronaldinho O meia atacante Ronaldinho Gaúcho, eleito nesta segunda-feira o melhor jogador do mundo na temporada 2005, foi econômico nos agradecimentos ao receber o prêmio concedido pela Fifa na festa de gala realizada em Zurique. ?Agradeço aos meus companheiros de clube e de seleção, sem os quais eu não estaria aqui?, disse o atacante, destaque do time do Barcelona. ?Mas quero agradecer principalmente a Deus por me dar saúde para fazer a coisa que eu mais gosto no mundo, que é jogar futebol e, com isso, levar felicidade a muitas pessoas. É isso que me dá motivação para continuar?, concluiu o jogador. Além de melhor jogador do ano, a Fifa entregou ao ex-árbitro sueco Anders Frisk um prêmio especial. Ele antecipou sua aposentadoria depois de ter recebido ameaças de morte por parte de torcedores, após uma partida entre Chelsea e Barcelona pela Liga dos Campeões da Europa, disputado na última temporada no Camp Nou. O sueco integrava a lista de árbitros selecionados para a Copa do Mundo de 2006. Com o prêmio, a Fifa tenta promover "o respeito e a disciplina" e enviar "uma mensagem de apoio aos colegas de Frisk", explicou a entidade. IQUITOS - A cidade peruana de Iquitos foi homenageada com o prêmio fair play de 2005 por sua "excelente acolhida" ao Mundial sub-17, disputado no Peru, "e pela inesquecível amabilidade de sua gente", na entrega dos prêmios anuais da entidade em cerimônia realizada em Zurique. "O torneio transcorreu em ambiente maravilhoso, e pela contribuição de Iquitos ao torneio e ao mundo do futebol, a Fifa acredita que merece o prêmio, que vai destinado à comunidade futebolística de Iquitos", comentou o ex-árbitro internacional Urs Meier, responsável pelo anúncio do prêmio.