'Agradeço aos torcedores e às Neymarzetes. É minha despedida'

SANTOS - Após a rescisão do contrato com o Santos e a assinatura de um vínculo de cinco temporadas com o Barcelona, Neymar participou de uma tumultuada entrevista no escritório da NR Sports, empresa de gerenciamento dos negócios de sua carreira.

"Infelizmente, não vou mais poder jogar no Santos. Hoje é minha despedida de Santos", disse o jogador, que não chorou, mas estava visivelmente emocionado. "Estou feliz porque estou realizando um sonho. Queria agradecer todos os torcedores santistas, fãs e também às Neymarzetes", disse o atacante.

Neymar não poupou elogios a Messi, seu novo companheiro de equipe. "O Messi é o melhor. Para mim, será uma honra jogar ao lado dele. Espero que essa parceria dê certo", disse. Em relação ao planejamento da sua vida pessoal, como as visitas ao filho Davi Luca, o ex-santista foi mais econômico. "Agora é o momento de pensar na Copa das Confederações", disse o atacante, referindo-se ao torneio que se inicia no dia 15 de junho e cuja preparação começa nesta terça-feira, no Rio de Janeiro.

A apresentação em seu novo clube, segundo assessores do Barça, está prevista para o dia 4 de junho no Camp Nou. Com autorização de Felipão já acertada, Neymar deve deixar a seleção brasileira logo após o amistoso contra a Inglaterra, dia 2, no Maracanã, e embarcar para Barcelona. O retorno aos treinos da seleção, na programação para a Copa das Confederações, será no dia 5, em Goiânia.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não vai liberar o atacante, no sábado, para fazer sua despedida na Vila Belmiro na partida contra o Grêmio.

Segundo fontes do Estado, a transação geral chegou a 60 milhões de euros (28 milhões de euros para o Santos e 32 milhões de euros para Neymar e agentes). O craque vai receber 7 milhões de euros (cerca de R$ 18,5 milhões) por ano, em um contrato de cinco anos – até 2018.