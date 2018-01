Agredido não verá mais os jogos do Flu O torcedor do Fluminense, Ricardo Gomes de Faria, de 31 anos, decidiu não mais assistir aos jogos de seu clube, este ano, com medo de alguma represália por parte de amigos de Romário. "Ele é marginal e covarde, não vou me arriscar", disse, contando ter recebido vários conselhos para que evitasse ir na noite desta quarta-feira ao Maracanã, para ver Fluminense x Corinthians. Faria foi agredido com socos e tapas pelo jogador e o fisioterapeuta Fernando Lima, o Zé Colméia, após realizar um protesto inusitado na terça-feira, nas Laranjeiras. Ele soltou seis galinhas no gramado, enquanto a equipe treinava, como forma de manifestar sua revolta pela má campanha do Tricolor no Campeonato Brasileiro. O torcedor se assustou com a repercussão do episódio, ao ver sua foto estampada em vários jornais e as imagens da investida de Romário e Zé Colméia em emissoras de TV. "Agora, é mais seguro ficar em casa." Faria esteve nesta quarta numa clínica de Laranjeiras, a fim de ser submetido a uma série de exames - estava com suspeita de fratura em uma das costelas e de uma fissura no nariz. A escoriação labial apresentava melhora. "Meu sentimento não é de raiva, é de profunda mágoa e tristeza." Ele reclamava de dores pelo corpo, causadas pela sessão de pancadas da qual foi vítima. Embora tenha adotado cautela para os dias de jogos do Fluminense, Faria disse que não vai abrir mão de freqüentar a sede do clube. "Vou continuar jogando tênis, praticando natação e assistindo aos treinos do time", afirmou. "Ali, com a imprensa toda, a tendência agora é o Romário ficar na dele." Ele não sabe se vai ser punido pelo clube, do qual é sócio, e nesta quinta-feira tem encontro com o presidente do Fluminense, David Fischel, para tratar do assunto. "Não posso sofrer uma pena dupla. Não teria sentido." Faria entou em contato nesta quarta-feira com um escritório de advocacia do Rio. Até o ínício da próxima semana, deve convocar entrevista coletiva para dizer quais medidas judiciais tomará contra o atleta e Zé Colméia. Já deixou claro, porém, que vai mover ação indenizatória contra o jogador. "Ele se expôs como agressor, mas a pior fatia ficou para mim, a vítima." Em contrapartida, o advogado Michel Assef, sempre de plantão para socorrer jogadores famosos, anunciou que, em nome de Romário, vai processar Faria por crime de injúria e difamação. GALINHAS - De acordo com Faria, as seis galinhas utilizadas no protesto foram levadas para casa por funcionários do clube. "Pelo menos, a manifestação teve uma utilidade direta e salutar." Nesta quarta, a organização não-governamental Sociedade Educacional Fala Bicho decidiu mover representação no Ministério Público Estadual contra o torcedor e o Fluminense, pela exposição das galinhas. Para a presidente da Ong, Sheila Moura, Ricardo Faria e o clube cometeram crime contra animais. INQUÉRITO - O delegado titular da 9ª Delegacia de Polícia (Catete), Alan Luxardo, marcou para quarta-feira o depoimento de Romário e Zé Colméia, no inquérito que apura as agressões sofridas pelo torcedor nas Laranjeiras.