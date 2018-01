Agredido por flamenguistas, Calazans passará por nova cirurgia no joelho no Flu

O Fluminense comunicou que Marquinhos Calazans precisará passar por nova cirurgia no joelho direito. O atacante, de 21 anos, sofreu novas lesões no local, detectadas em exame de ressonância de magnética realizado na última quinta-feira, após ser agredido por torcedores do Flamengo depois da final da Copa Sul-Americana.

+ Com problemas financeiros, Fluminense dispensa Cavalieri, Henrique e mais seis

+ Técnico do sub-20 do Fluminense deixa CTI de hospital após acidente de carro

De acordo com o Fluminense, Marquinhos Calazans sofreu uma nova ruptura no ligamento cruzado, além de uma lesão no menisco do joelho direito. O clube não definiu a data da nova cirurgia no seu jogador, mas explicou que ela deve ocorrer em duas semanas, quando o derrame articular deve estar regredido. Além disso, o clube voltou a lamentar o incidente com o jovem atacante e a pedir punição aos seus agressores.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O Fluminense Football Club informa que os exames realizados nesta quinta-feira pelo atleta Marcos Calazans constataram a necessidade de um novo procedimento cirúrgico no joelho direito. O jogador sofreu uma nova ruptura no ligamento cruzado, além de uma lesão no menisco. A nova cirurgia deverá ser realizada dentro de aproximadamente duas semanas, após a regressão do derrame articular. O clube repudia veementemente a violência sofrida pelo atleta e espera que a investigação policial possa chegar aos culpados", disse o clube das Laranjeiras através de um comunicado oficial.

Calazans se lesionou pela primeira vez em setembro, durante partida entre Fluminense e Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. O atacante, então, passou por cirurgia, com previsão de retornar aos gramados nos primeiros meses de 2018.

Porém, na madrugada de 13 para 14 de dezembro, após a conquista do título da Sul-Americana pelo Independiente sobre o Flamengo no Maracanã, Calazans foi agredido e atingido no joelho lesionado por torcedores do clube da Gávea em uma lanchonete no Rio.

Alguns dias após o incidente, Calazans registrou a ocorrência e prestou depoimento sobre a agressão, que o levará a ficar ainda mais tempo afastado dos gramados no início da sua carreira profissional pelo Fluminense.