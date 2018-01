Agressão pode tirar mando de campo do Gama Mal no Campeonato Brasileiro da Série B, o Gama pode perder o mando de campo de sua próxima partida em casa, dia 28 de junho, contra o Mogi Mirim. Tudo por conta do diretor de patrimônio do clube, José Carlos Silva, que agrediu o assistente Marcos Tadeu Peniche Nunes após a derrota para o Sport por 2 a 1 no último domingo. A revolta se deveu porque o juiz Luiz Antônio da Silva Santos marcou um pênalti em favor do clube candango aos 46 minutos do segundo tempo quando Juninho Goiano, do Sport, colocou a mão na bola. Peniche, porém, alertou o árbitro que a infração aconteceu fora da área, não caracterizando a penalidade. Agora o Gama está nas mãos do juiz carioca Luiz Antônio Silva Santos. Se o árbitro citar a agressão na súmula, fica praticamente impossível que o time do técnico Cristiano Baggio escape da perda do mando de campo. Mais um - O técnico Ivair Cenci pediu demissão após empate do seu Vila Nova em casa com o São Raimundo. A diretoria corre contra o tempo para escolher um substituto. Zé Teodoro, ex-lateral do São Paulo, é o primeiro nome da lista.