Águas busca empate na Série B2 Líder isolado do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série B2, o Águas de Lindóia vai a Penápolis enfrentar a Penapolense nesta sexta-feira, às 20h30. Com 22 pontos ganhos em dez jogos, o time do técnico Ruddy Machado está muito próximo da classificação à segunda fase. Para isso, basta um simples empate diante da Penapolense, quarto, com 16 pontos. A rodada ainda marca sete jogos no final de semana. Classificação - Grupo 1 - 1) Águas de Lindóia 22; 2) Serra Negra e Jalesense 19; 4) Penapolense 16; 5) Pirassununguense 11; 6) Radium e Lençoense 7; 8) Guaçuano 6. Grupo 2 - 1) Itararé 25; 2) Grêmio Barueri 21; 3) Campo Limpo 16; 4) Elosport 15; 5) Joseense, Campinas e Jabaquara 11; 8) Guarujá 4.