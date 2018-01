Águas de Lindóia busca liderança da B2 Vice-líder do Campeonato Paulista da Série B2, ao lado do Grêmio Barueri, com 13 pontos ganhos, o Águas de Lindóia abre a 9ª rodada da fase final da competição neste sábado, às 15 horas, enfrentando o Joseense, que é sexto colocado, com nove pontos. Com uma vitória, o Águas de Lindóia chegaria aos mesmos 16 pontos do líder Jalesense, que só joga domingo. Também neste sábado, o Serra Negra (8 pontos) joga em casa contra o Pirassununguense (10). Os dois times vêm em posições intermediárias na tabela de classificação e quem perder praticamente dá adeus ao título e ao acesso à Série B1. Confira os jogos da 9ª rodada: Sábado - Serra Negra x Pirassununguense e Águas de Lindóia x Joseense; Domingo - Elosport x Itararé e Grêmio Barueri x Jalesense.