Águas de Lindóia defende a liderança O líder do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série B2, o Águas de Lindóia, pode confirmar sua condição diante do fraco Lençoense, neste sábado, às 15 horas, pela 10ª rodada. No mesmo dia e horário, o lanterna Guarujá recebe o Elosport , que luta para manter sua quarta colocação no Grupo 2. A rodada será completada com mais cinco jogos no domingo: às 10 horas jogam Pirassununguensse x Penapolense; às 11 horas Jabaquara x Itararé e Campinas x Grêmio Barueri; às 15 horas Radium x Jalesense e Campo Limpo x Joseense.