Águas de Lindóia goleia na Série B-3 A rodada desta sábado das divisões inferiores do Campeonato Paulista foi marcada pela goleada por 6 a 0 do Águas de Lindóia sobre o União Suzano, pela Série B-3. Na Série B-2, o Guarujá venceu o Jalesense por 3 a 2, nos pênaltis, depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal. A derrota nas penalidades não fez diferença para o Guarujá, que está em nono lugar, com 30 pontos, e só cumpre tabela. Com 13 pontos ganhos, o Jalesense é o penúltimo e luta para não cair. A Série B-2 continua neste domingo com mais sete jogos. Na Série B-3 , 13 partidas serão realizadas.