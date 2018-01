Águas de Lindóia lidera Série B2 O Águas de Lindóia assumiu a liderança isolada do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão, ao vencer em casa o Pirassununguense, por 2 a 1, de virada, neste sábado à tarde. O líder tem seis pontos em dois jogos. O time visitante saiu na frente com Gustavo, mas o Águas empatou, ainda no primeiro tempo, com André Scott. No segundo tempo, Jorge confirmou a virada. A segunda rodada será completada neste domingo com a realização de seis jogos. Na sexta-feira à noite, em Mogi Guaçu, o Guaçuano perdeu para o Jalesense por 3 a 1.