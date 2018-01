Águas de Lindóia mantém ponta na Série B2 O Águas de Lindóia confirmou seu favoritismo em casa diante do Lençoense ao vencer por 2 a 0, neste sábado à tarde, mantendo a liderança isolada do Grupo 1 do Campeonato Paulista da série B2, quinta divisão. O líder, agora, soma 22 pontos, três pontos a mais do que o Serra Negra, que sexta-feira empatou sem gols com o Guaçuano, em Mogi Guaçu. Pelo Grupo 2, o lanterna Guarujá (4) foi goleado em casa pelo Eloesport, agora com 15 pontos e na terceira posição. A rodada será completada neste domingo com cinco jogos.