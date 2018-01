Águas de Lindóia também lidera Paulista B2 O Águas de Lindóia também assumiu a liderança do Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão, ao vencer o Joseense, por 3 a 0, neste sábado à tarde, na região serrana. A equipe soma 16 pontos e divide a ponta com o Jalesense. No outro jogo da tarde, muita emoção no empate por 2 a 2 entre Serra Negra e Pirassununguense. Os visitantes abriram 2 a 0, mas o time da casa ainda conseguiu reagir. O Serra Negra, agora, tem nove pontos, enquanto o Pirassununguense soma 11. A 9ª rodada será completada neste domingo com dois jogos, a partir das 11 horas: Elosport x Itararé; Grêmio Barueri x Jalesense. Classificação: 1) Jalesense e Águas de Lindóia 16 pontos; 3) Grêmio Barueri 13; 4) Pirassunguense e Elosport 11; 6) Joseense e Serra Negra 9; 8) Itararé 7.