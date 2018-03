Águas de Lindóia vence e lidera Série B2 O Águas de Lindóia, mesmo jogando fora de casa, goleou o Jalesense, por 6 a 3, neste sábado à tarde, assumindo a liderança do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série B2 - quinta divisão. O líder soma 14 pontos, quatro a mais que seu adv ersário. Ainda pelo mesmo grupo, o Campinas (10), terceiro colocado, venceu por 1 a 0 o Joseense (7), em São José dos Campos. Pelo Grupo 2, o Guarujá somou seu primeiro ponto ao empatar com o líder Barueri(14) em 1 a 1. A sexta rodada será completada domingo com mais quatro jogos: 10 horas - Pirassununguense X Lençoense; 11 horas - Campo Limpo X Jabaquara e Elosport X Itararé; 15 horas - Radium X Guaçuano.