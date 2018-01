Águas de Lindóia vence líder da Série B2 O Águas de Lindóia conquistou um grande resultado na tarde deste sábado na abertura da sétima rodada da fase final do Campeonato Paulista da Série B2. Jogando fora de casa, venceu a líder Jalesense por 2 a 0 e assumiu o segundo lugar na competição, com 12 pontos, um a menos que a equipe de Jales. Quem também decepcionou na rodada foi o Grêmio Barueri. Com a derrota da Jalesense, uma vitória fora de casa sobre o Serra Negra lhe valeria a liderança da Série B2. Mas o resultado não foi o esperado e a derrota de 2 a 1 derrubou a equipe da Grande São Paulo para o quarto lugar. Já o Serra chegou a quinto, com oito. Neste domingo, mais dois jogos encerram a rodada. Joseense e Itararé jogam em São José dos Campos, enquanto Pirassununguense e Elosport se enfrentam em Pirassununga, às 11 horas.