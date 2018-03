Águas empata, mas lidera Série B2 O Águas de Lindóia manteve a liderança do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão, apesar de apenas empatar em casa com o Penapolense, por 1 a 1. O líder tem oito pontos, um a mais que o adversário deste sábado. No outro jogo, o Guarujá foi humilhado em casa pelo Joseense, que venceu por 5 a 1. A quarta rodada será completada domingo com mais cinco jogos.