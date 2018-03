Águas garante vaga na Série B2 Paulista O Águas de Lindóia garantiu sua vaga na segunda fase do Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão, ao vencer o Jalesense, por 2 a 0, neste sábado à tarde. Líder do Grupo 1, com 26 pontos, o Águas é um dos quatro classificados para continuar brigando pelo título. Jalesense (23) e Serra Negra(20) também estão perto das vagas. No Grupo 2, Itararé e Barueri estão garantidos. A penúltima rodada da primeira fase será completada neste domingo.