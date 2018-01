Águas mantém vice-liderança na B2 O Águas de Lindóia manteve a vice-liderança do Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão, ao golear em casa o Serra Negra, por 6 a 0, nesta sexta-feira à noite. A vitória deixou o Águas com 22 pontos, um ponto a menos do que o líder Jalesense que neste sábado enfrenta em casa o Joseense. Faltam três rodadas para o término da competição que vai garantir aos dois primeiros colocados o acesso à Série B1 em 2004.