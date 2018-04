Agüero desfalca Manchester City e vira preocupação para Argentina na Copa

O atacante Sergio Agüero virou motivo de preocupação para o Manchester City na reta final da temporada e também para a seleção da Argentina, às vésperas da Copa do Mundo da Rússia. O jogador se recupera de uma lesão no joelho, por isso vai desfalcar o City contra o Tottenham, no sábado, no jogo que pode selar o título do Campeonato Inglês.

O técnico Josep Guardiola não revelou maiores detalhes sobre o problema físico do argentino. Disse apenas, nesta sexta-feira, que Agüero sofreu a lesão no joelho, causa da baixa do jogador nas partidas contra Stoke City e Everton, pelo Inglês, e contra o Liverpool, na ida do duelo das quartas de final da Liga dos Campeões.

O argentino voltou a campo no segundo tempo do jogo da volta, mas retomou as dores, segundo Guardiola. "Depois do jogo de terça-feira, ele disse que não estava conseguindo correr. Esperamos que ele esteja pronto para os últimos jogos da temporada e também para a Copa do Mundo", disse o treinador.

Contra o Tottenham, o time de Manchester terá sua segunda chance para sacramentar o título. A primeira foi no clássico contra o Manchester United, no fim de semana passado. A equipe de Guardiola abriu 2 a 0, mas levou a virada e viu o vice-líder reduzir a vantagem do líder para 13 pontos na tabela.

Para confirmar o título no fim de semana, o City precisa vencer o Tottenham, no sábado, e o United teria que perder para o West Bromwich, no domingo. Para tanto, Guardiola terá que resolver seus problemas na escalação do City.

"Fernandinho está suspenso, John Stones ainda se recupera e [Benjamin] Mendy está sem condições de jogo. Temos 13 ou 14 jogadores para o próximo jogo, além dos meninos da base", disse o treinador.