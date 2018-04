Agüero é um dos cinco melhores do mundo, afirma técnico do City

O atacante Sergio Agüero é um dos cinco melhores jogadores do mundo, diz o técnico do Manchester City, Manuel Pellegrini, depois da vitória por 4 a 1 sobre o Sunderland, na quarta-feira, pelo Campeonato Inglês. O City perdia por um gol de seu algoz dos últimos tempos até o argentino empatar a partida. Depois, ele ainda marcou seu 14.º gol da temporada inglesa para selar a vitória.

"Ele só tem 26 anos e pode melhorar a cada dia", afirmou Pellegrini. "Acho que ele está entre os cinco melhores jogadores do mundo. Está fazendo gols, mas também está jogando bem".

Pellegrini ainda elogiou o desempenho dos meio-campistas Yaya Touré e Samir Nasri depois que o atual campeão City consolidou sua posição no segundo lugar da tabela, seis pontos atrás do líder Chelsea. "Yaya jogou muito bem. Nasri, depois de sua lesão, teve um desempenho de alto nível. Todo o time está mostrando mais confiança, mas precisamos continuar a fazê-lo", disse Pellegrini.

O técnico do Sunderland, Gus Poyet, filosofou depois da derrota, somente a segunda do clube em sete partidas contra o Manchester City. "Não posso me queixar muito - eles foram melhores que nós em todos os aspectos do jogo", afirmou. “Começamos bem, mas aí Agüero surge do nada e faz algo especial. Às vezes você não pode se queixar muito - eles foram mais rápidos e melhores tecnicamente".