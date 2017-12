Agüero faz dois, Manchester City goleia e mantém invencibilidade no Inglês

O Manchester City segue avassalador no Campeonato Inglês. Neste sábado, em duelo disputado no Etihad Stadium, a equipe confirmou o favoritismo com tranquilidade e goleou o Bournemouth por 4 a 0, pela 19ª rodada. Destaque para o atacante argentino Agüero, autor de dois gols, e para o brasileiro Danilo, que marcou o último.

+ Confira tabela do Campeonato Inglês

+ Barça faz três no Real, afasta rival da briga e dispara na liderança do Espanhol

O bom resultado em casa manteve a invencibilidade do Manchester City na competição: ganhou 18 partidas e empatou uma, resultados que o fizeram chegar aos 55 pontos, 14 na frente do vice-líder Manchester United, que ainda neste sábado encara o Leicester City. Já o Bournemouth entrou na zona de rebaixamento e está em 18º, com 16 pontos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O técnico Joseph Guardiola deixou Gabriel Jesus no banco de reservas e escalou o ataque neste sábado com Sterling, Agüero e Sané - Fernandinho, Kevin de Bruyne e David Silva formavam o meio-campo. E, mesmo sem o atacante brasileiro, a equipe venceu com extrema facilidade.

Melhor desde o início, o Manchester City desperdiçou boas oportunidades até abrir o placar aos 26 minutos de jogo: após erro na saída de bola do adversário, Fernandinho recebeu de David Silva e deu bom passe para Agüero marcar o primeiro.

O Bournemouth ainda ameaçou pressão nos minutos seguintes. Mas, no início do segundo tempo, quando o visitante rondava o gol de Ederson, Sterling recebeu grande assistência de Agüero e tocou na saída do goleiro para fazer o segundo.

O gol fez o Bournemouth desmoronar. E, com tranquilidade, o Manchester City chegou à goleada. Primeiro, aos 34, Agüero marcou de cabeça. E, aos 40, cinco minutos após entrar no lugar de Delph, Danilo acertou chute rasteiro e completou o massacre.

Ainda neste sábado, fora de casa, o Newcastle surpreendeu o West Ham. Ganhou por 3 a 2, chegou aos 18 pontos e deixou a zona de rebaixamento. Já o Stoke City aproveitou o mando de campo para superar o West Bromwich por 3 a 1, enquanto o Brighton & Hove Albion venceu o Watford por 1 a 0.

As demais partidas já concluídas neste sábado terminaram com um empate: o Southampton ficou no 1 a 1 com o Huddersfield Town, mesmo placar da partida entre o lanterna Swansea e o Crystal Palace.