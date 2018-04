Agüero insinua que tentará levar Messi ao Manchester City

Com a suposta insatisfação de Lionel Messi no Barcelona - trazida à toda em entrevista ao Diario Olé - seu compatriota e amigo íntimo, Sergio Agüero, avisou que tentará levar o parceiro de seleção para jogar o Campeonato Inglês.

"Vai ser difícil, mas eu vou tratar de convencê-lo. Tomara que Leo Messi e outros grandes jogadores possam estar na Premier League", afirmou o jogador do Manchester City em cerimônia que o premiou como o craque da última temporada do Campeonato Inglês, após votação realizada pelos próprios torcedores.

O próprio Manchester City aparece como um dos mais prováveis destinos caso Messi resolva mesmo deixar o Barcelona. O clube é indicado como um dos poucos que têm condições de bancar o salário astronômico do craque argentino. Além dos azuis de Manchester, o Chelsea e o Paris Saint-Germain observam de perto a situação do jogador.

Messi e Agüero cultivam uma amizade que vem desde as categorias de base da seleção argentina. O camisa 10, aliás, é padrinho do filho de Agüero. No meio do ano, a imprensa espanhola especulou que Messi usaria a intimidade como trunfo para tentar trazer o amigo para o Barcelona. Ao que parece, agora os papéis se inverteram.

Além de dizer que tentará convencer Messi, Sergio Agüero também definiu a Inglaterra como um dos melhores lugares para se jogar. "Me impressiona muito o respeito que as pessoas têm por nós que estamos em campo. Acho que em qualquer campo que você jogue na Premier League, parece que as pessoas estão alegres, e isso é bom e divertido", concluiu. Além de ter sido escolhido o craque da última temporada do Campeonato Inglês, Agüero é o artilheiro da atual edição com 12 gols marcados em 13 jogos.