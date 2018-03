Agüero lesiona joelho, deve desfalcar Argentina e abre espaço para Jesus no City

O atacante argentino Sergio Agüero informou neste domingo que sentiu um desconforto no joelho esquerdo e deverá ficar 15 dias fora dos gramados. Além de desfalcar o Manchester City, o jogador deverá ficar de fora dos dois amistosos da seleção de seu país no final do mês.

Em uma das partidas, o centroavante teria a oportunidade de atuar em sua atual casa. No dia 23, a Argentina enfrentará a Itália em Manchester. Quatro dias depois enfrentará a Espanha, em Madrid. A Associação de Futebol Argentino (AFA) ainda informou se o jogador será cortado.

Certo é que ele ficará de fora do jogo do Manchester City nesta segunda-feira, contra o Stoke City, fora de casa, no encerramento da 30ª rodada do Campeonato Inglês. Sua lesão abre espaço para o atacante brasileiro Gabriel Jesus, que voltou recentemente de contusão.

Agüero anunciou o problema pelo Twitter. "Durante o treino de ontem (sábado), tive um desconforto no meu joelho esquerdo. Os médicos do clube me disseram que eu estarei de volta à equipe em aproximadamente duas semanas. Agora é hora de focar na total recuperação", postou o jogador.

O técnico Jorge Sampaoli ainda fará a convocação dos jogadores que atuam no futebol argentino. Com isso, há a possibilidade de o treinador chamar mais um atleta que atua no país para a vaga de Agüero.

A expectativa é que o centroavante esteja de volta para o duelo do Manchester City pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O sorteio dos confrontos acontecerá nesta sexta-feira e os jogos de ida acontecerão em 3 e 4 de abril.