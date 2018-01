Agüero pega gancho de 4 jogos por entrada em David Luiz; Fernandinho leva 3

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) anunciou nesta segunda-feira duas punições a jogadores do Manchester City, expulsos na derrota de sábado para o Chelsea pelo Campeonato Inglês. Pelos incidentes no confronto, o atacante Agüero foi suspenso por quatro partidas, enquanto o brasileiro Fernandinho levou três jogos de gancho.

Na partida de sábado, Agüero foi expulso por acertar o brasileiro David Luiz com uma dura entrada, com os dois pés levantados, quando o placar já apontava 3 a 1 para o Chelsea, resultado que se manteve até o fim. Com a suspensão, o argentino desfalcará o Manchester City nos confrontos contra Leicester, Watford, Arsenal e Hull City.

Fernandinho também será desfalque nas três primeiras destas partidas. O brasileiro foi expulso na confusão que se iniciou justamente depois do vermelho apresentado a Agüero e, por isso, foi igualmente julgado e pegou o gancho.

Diante do Leicester, no próximo sábado, o City ainda não poderá contar com o zagueiro Otamendi, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. A equipe é a quarta colocada do Campeonato Inglês, com 30 pontos, quatro atrás do líder, justamente o Chelsea.