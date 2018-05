Agüero treina, mas ainda é dúvida no Atlético de Madrid

Nos treinos realizados pela manhã, Agüero participou de um trabalho específico com o zagueiro espanhol Pablo Ibáñez, que também se recupera de contusão. E durante a tarde, o atacante argentino voltou a realizar algumas atividades no campo, o que deixou esperançosa a comissão técnica.

Depois do período de folga no Natal, Agüero e Ibáñez apresentaram boa evolução em suas respectivas contusões. Mas apesar do quadro ser favorável, ainda não é possível confirmar a presença de ambos para enfrentar o Sevilla.