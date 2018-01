Águia Paule é a nova mascote da seleção da Alemanha A Federação Alemã de Futebol lançou nesta segunda-feira, em Düsseldorf, a dois dias do amistoso contra os EUA, o mais novo mascote de sua seleção para a Copa do Mundo. Para dar maior motivação aos jogadores alemães e mexer com o ambiente, a águia Paule vai entrar em campo no Westfalenstadion antes da início da partida. O mascote vai substituir aos poucos o leäo Goleo nas partidas e nas cerimônias oficiais dos organizadores do Mundial. Goleo foi criticado por näo ser muito engraçado, por ser parecido com um urso e por näo usar nenhum calção por baixo da camisa da seleção da Alemanha. Com o número 10 nas costas e devidamente uniformizado, o mascote já foi escalado pelo técnico Jürgen Klinsmann. "Paule será bem aceito em nossa equipe. Ele já assegurou um lugar no grupo que vai para o Mundial, com certeza", afirmou o treinador em Düsseldorf. Paule é o resultado do trabalho de 16 meses de uma empresa de Munique, e deve ser comercializado no fim de abril na Alemanha. Confiança inabalável Apesar das atuações irregulares, o apoio a Klinsmann continua forte entre os torcedores alemães. Numa pesquisa do Serviço Alemão de Informação Esportiva, o treinador aparece com 80,2 % de apoio para continuar à frente da seleção na Copa do Mundo. Apenas 9% querem que o técnico deixe o comando do time alemão. O trabalho do atacante campeão mundial de 1990 na equipe é considerado muito bom por 5,4% dos entrevistados. Para 32,8 % o trabalho do atual técnico é bom, e 27,3 % estäo satisfeitos com o ex-jogador alemão. A pesquisa também apontou os favoritos para conquistar o título. O Brasil vem em primeiro com 47,2 %, a Itália está em segundo com 13,4%, e a Alemanha fica em terceiro com 9,9%. Depois vêm Argentina, com 3,2%, Holanda, 2,6%, França, 1,8%, e Inglaterra, com 1,1%.