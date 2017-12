Aguinaga: ?tudo conspira contra nós? A Liga Deportiva Universitária (LDU) chega à Vila Belmiro preocupada apenas em suportar a pressão que sofrerá tanto dentro quanto fora de campo, no jogo da noite desta terça-feira (18h30), contra o Santos, pelas oitavas-de-final da Libertadores. Como venceu o jogo de ida por 4 a 2, de virada, na quarta feira passada, os equatorianos podem perder por até um gol de diferença que, mesmo assim, avançam para às quartas-de-final da Libertadores. Vantagem importante e que fará com que o time não se arrisque tanto no ataque, fazendo prevalecer a marcação e a posse de bola. Os jogadores sabem que não faltará motivação do lado santista, ainda mais após a chegada de Vanderlei Luxemburgo. Os torcedores também estarão nas arquibancadas empurrando o Santos em busca da difícil classificação. Até mesmo o experiente meia Alex Aguinaga se mostra preocupado. Se na véspera do confronto contra o São Paulo, no Morumbi, ainda pela primeira fase, o jogador não poupou alfinetadas ao time de Cuca, agora o discurso é completamente diferente. ?Estou acostumado a jogar no Brasil, mas não na Vila Belmiro. Tudo conspira contra nós, mas temos que nos agarrar à única coisa que está a nosso favor: o placar?, lembra, evitando fazer provocações. Para o técnico uruguaio Daniel Carreño, contratado para o lugar de Jorge Fossati, a preocupação é com os esquemas imprevisíveis de Luxemburgo. ?Se já íamos ter dificuldades com o técnico anterior (Emerson Leão), imagine agora com Vanderlei Luxemburgo, o melhor técnico do Brasil?, argumentava Carreño, nesta segunda-feira pela manhã, depois que seu time treinou no campo da Portuguesa Santista. Uma das principais jogadas treinadas por Daniel Carreño foram as saídas de contra-ataques. O técnico prevê que o Santos ficará em cima da LDU desde o começo, o que facilitaria as descidas em velocidade. Outra arma são os cruzamentos. No jogo de ida, todos os gols equatorianos saíram desse tipo de jogada.