Aguirre admite Inter tenso e vê classificação merecida

"Encontramos um gol rapidamente e aí ficamos nervosos. Não conseguimos ter a bola e o adversário veio em cima de nós. Mas eles não tiveram uma chance. No segundo tempo melhoramos e ganhamos de um grande rival. Tem que sofrer. Libertadores é assim. Me senti orgulhoso do que o Inter fez para estar na semifinal. Nosso sonho continua", disse.

Mais tranquilo após a classificação, Aguirre prometeu festejar o feito do Inter. "Agora estou tranquilo. Dormirei bem, tomarei uma cervejinha. É algo muito bom, como seria uma tristeza enorme deixar passar a oportunidade. Não dormiria caso não tivéssemos passado. Vou falar com a minha família", afirmou.

Aguirre reconheceu que errou ao invadir o campo para reclamar da arbitragem após uma falta cometida em Valdivia,o que provocou a sua expulsão. "Fui expulso porque achei injusto o que aconteceu. Era para cartão e seria vermelho. Depois, pedi desculpas. Isso não pode acontecer, mas, com a tensão, acontece. Mas também penso que depois os cartões saíram merecidamente e os jogadores deles foram bem expulsos", comentou.

O mexicano Tigres será o adversário do Inter nas semifinais da Libertadores, que serão disputadas apenas em julho. O próximo compromisso do time, então, será pelo Campeonato Brasileiro. O time volta a entrar em campo no próximo domingo, quando vai receber o São Paulo, no Beira-Rio, pela quarta rodada.