Aguirre esperava vitória, mas vê Atlético-MG mais perto da final

O técnico Diego Aguirre ficou satisfeito com o empate por 2 a 2 arrancado pelo Atlético diante da URT, em Patos de Minas, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. O treinador lembrou que o time fechou a semana garantido nas oitavas de final da Copa Libertadores e com a vantagem mantida na luta pela vaga na decisão do Estadual.

"A gente sabia que seria um jogo com muitas dificuldades e foi assim. Vínhamos de um jogo com desgaste importante, físico e psicológico, na quinta, mas o importante foi o resultado. Conseguimos passar essa semana de decisões com a classificação na Libertadores e um pouco mais perto da final do Campeonato Mineiro", comentou o uruguaio.

Aguirre reconheceu, porém, que esperava uma atuação melhor do Atlético e acreditava que o time poderia conquistar a vitória na etapa final, quando promoveu as entradas do meia argentino Dátolo e do atacante Robinho, o que acabou não ocorrendo.

"Depois, com Robinho e Dátolo, achei que poderíamos ganhar, mas não foi assim. Vamos para casa com a vantagem e demos um passo importante para chegar à final. Ainda faltam 90 minutos e o empate, para nós, foi bom", afirmou Aguirre.

Atlético e URT voltarão a se enfrentar no próximo sábado, no Independência, no jogo de volta das semifinais do Campeonato Mineiro. A equipe de Belo Horizonte só precisa de um empate para se garantir na décima decisão seguida do torneio estadual.