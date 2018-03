Aguirre comanda primeiro treino no São Paulo e divulga relacionados para jogo no ABC

O técnico Diego Aguirre comandou nesta sexta seu primeiro treino à frente do São Paulo. Contratado no início da semana para substituir Dorival Junior, ele estreia no comando da equipe neste sábado, contra o São Caetano, pela partida de ida das quartas do Paulistão.

+ Régis cita Cicinho e Cafú como referências e quer trajetória longa no São Paulo

Aguirre deu poucas dicas do time que deve entrar em campo contra a equipe do ABC. Com apenas um dia para acertar o time, deu apenas 10 minutos de tempo para a imprensa acompanhar o aquecimento. Depois, com portões fechados, trabalhou posicionamento e bolas paradas, de acordo com o clube.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Enquanto corria atrás de sua documentação para trabalhar no País, Aguirre participou da preparação do São Paulo para os últimos dois compromissos - vitórias sobre o Red Bull por 3 a 1 e CRB por 3 a 0. A tendência é que o time entre em campo contra o São Caetano com uma "cara" parecida a que vem apresentando.

Depois do treino, Aguirre divulgou a lista de relacionados para o duelo contra a equipe de Pintado, ex-auxiliar tricolor. O elenco vai a São Caetano desfalcado de Hudson, com dores na coxa direita; Reinaldo e Sidão, já recuperados de lesão, mas que ainda aprimoram forma física. Anderson Martins, com dores na região dorsal, e Tréllez, no joelho direito, também não foram relacionados.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Jean e Lucas Perri

Laterais: Bruno, Éder Militão e Júnior Tavares

Zagueiros: Aderllan, Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio

Volantes: Jucilei, Liziero, Pedro e Petros

Meias: Cueva, Lucas Fernandes, Nene, Shaylon e Valdívia

Atacantes: Brenner, Caíque, Diego Souza, Marcos Guilherme e Paulinho