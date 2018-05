Aguirre comemora ter um 'novo Diego Souza' no elenco do São Paulo

O técnico do São Paulo, Diego Aguirre, diz estar satisfeito com o "novo Diego Souza", decisivo na vitória de quarta por 1 a 0 sobre o Rosário Central que classificou a equipe para a 2ª fase da Copa Sul-Americana. A recuperação do meia-atacante, para o treinador, foi uma "grata surpresa".

"(A recuperação dele) é uma grata surpresa para nós. Está mostrando que é um jogador de classe, de raça, e superou dificuldades", avaliou Aguirre. "É normal ter problemas de adaptação quando você muda de um clube para o outro. Ele passou por isso, mas esta nova versão dele me deixa muito feliz. Acredito nos jogadores e acho que todos tem de ter uma segunda chance."

Para Aguirre, o São Paulo fez um jogo de oscilações diante dos argentinos no Morumbi, e a classificação era um dever. "Foi um jogo 'cambiante'. Começamos bem, nos primeiros 25 minutos tivemos chances claríssimas de fazermos gols, não fizemos, e aí o Rosario cresceu. Foi uma disputa de ida e volta, complicada, mas tínhamos que passar. E por sorte conseguimos."

O treinador vê os títulos do Brasileiro e da Sul-Americana como objetivos "absolutos" da equipe tricolor. "Foi duro ficar fora da Copa do Brasil. Agora o Brasileiro e a Sul-Americana são objetivos absolutos. Temos que ganhar. Na Sul-Americana, ficar fora seria horrível. Seria um golpe muito grande. Mas não aconteceu. E estamos felizes por isso."

O São Paulo volta a campo no próximo domingo, às 16h, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Bahia em Salvador. Invicto na competição, o time tem seis pontos e está na 10ª posição. O time volta a treinar nesta quinta no CT da Barra Funda.