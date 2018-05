Aguirre confirma Atlético-MG misto para Copa Sul-Minas-Rio Diego Aguirre confirmou nesta sexta-feira que vai escalar um time misto na partida do Atlético Mineiro contra o Figueirense, no domingo, em rodada da Copa Sul-Minas-Rio. O técnico poupará titulares, como Lucas Pratto e Marcos Rocha, para fazer testes no grupo que ainda não conhece tão bem.