Aguirre convoca Diego Souza para jogo do São Paulo no Rio

O meia-atacante Diego Souza voltará a ser opção do técnico Diego Aguirre para o São Paulo. Em entrevista coletiva concedida na manhã desta sexta-feira (27), no CT da Barra Funda, o uruguaio confirmou que o camisa 9 fará parte da lista de relacionados para o confronto diante do Fluminense, neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Daniel 'Messi' volta ao São Paulo, mas, sem espaço, já está de saída

+ Ouça o Podcast do São Paulo desta semana

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

"Ele vai estar convocado, temos a expectativa de que possa ajudar o time e possamos ter uma vitória", declarou o comandante tricolor.

Aguirre só não confirmou se Diego Souza começará entre os 11 ou ficará como opção no banco de reservas. O único treino aberto à imprensa nesta semana aconteceu na quarta-feira, quando o treinador comandou atividades físicas e táticas, mas sem esboçar a formação que pretende escalar no Rio. Nesta sexta, inclusive, os jornalistas não puderam registrar imagens nem sequer do aquecimento e tiveram de deixar o CT são-paulino logo após a entrevista de Aguirre.

De qualquer forma, a presença do camisa 9 na delegação que viaja para enfrentar o Fluminense já sinaliza que o treinador acatou a solicitação da diretoria de apostar mais um pouco no futebol do jogador.

Das nove partidas desde que o uruguaio assumiu a equipe, Diego foi relacionado para seis, mas só jogou quatro: as duas das quartas de final do Paulistão, contra o São Caetano, e a segunda semifinal, diante do Corinthians, além do jogo de volta pela quarta fase da Copa do Brasil, quando o meia-atacante entrou no decorrer do empate em 2 a 2 que decretou a eliminção tricolor no torneio.

No atual Brasileirão, por exemplo, o segundo reforço mais caro do clube na temporada (R$ 10 milhões, atrás apenas do ex-flamenguista Everton, que custou R$ 15 milhões) ainda não estreou.

Na rodada inaugural, contra o Paraná, ele foi baixa devido a uma amigdalite. Depois, na visita ao Ceará, domingo passado, acabou vetado por Aguirre. Enquanto o time jogava na capital cearense, o atleta treinava sozinho no CT da Barra Funda após ver fracassada uma negociação entre São Paulo e Vasco para um possível empréstimo ao clube carioca. Nesta sexta, Aguirre também comentou sobre tal episódio:

"Surgiu uma possibilidade do Vasco e de algum outro time, mas tenho falado com Diego agora, há 15 dias, um mês... Para mim, é um jogador importante. Treina bem, nunca deixou de treinar bem, está esperando sua oportunidade. Quando cheguei, ele era reserva, demos uma oportunidade, estamos encontrando os melhores rendimentos. Tomara que Diego possa jogar e cumprir com as expectativas que todos temos", afirmou o treinador.

Baixas certas

Além de confirmar a presença de Diego Souza na lista de relacionados, Aguirre também informou que nem Rodrigo Caio nem Reinaldo poderão jogar no Maracanã.

O primeiro se recupera de uma torção no pé esquerdo sofrida contra o Ceará. O segundo, de uma contratura muscular na coxa direita.

"Eles não serão convocados. Pode acontecer para a outra semana", declarou Aguirre, referindo-se ao jogo contra o Atlético-MG, no dia 5, no Morumbi, pela quarta rodada do nacional.