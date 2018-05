Aguirre relaciona o Atlético-MG com apenas cinco titulares

De olho no jogo de quarta-feira pela Copa Libertadores, o técnico uruguaio Diego Aguirre poupará parte dos titulares do Atlético Mineiro no duelo deste domingo contra o Boa, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.

Dos principais atletas, o treinador relacionou apenas o goleiro Victor, o lateral-esquerdo Douglas Santos, o volante Rafael Carioca e os atacantes Hyuri e Luan. A novidade na lista é a presença do meio-campista Júnior Urso, apresentado na última sexta-feira. O restante dos titulares descansarão para a partida contra o Independiente del Valle, do Equador, em casa, pela segunda rodada do Grupo 5 da Libertadores.

Neste sábado, os jogadores realizaram trabalho físico e, em seguida, Aguirre comandou um trabalho tático para o grupo que enfrentará o Boa. A equipe deve começar a partida com: Giovanni; Carlos César, Edcarlos, Tiago e Douglas Santos; Rafael Carioca, Eduardo, Júnior Urso e Dodô; Pablo e Henrique.

Liberado pelo departamento médico, o atacante Thiago Ribeiro treinou normalmente, mas ainda não voltará a campo. Também desfalcam o Atlético o lateral-esquerdo Mansur, que sofreu estiramento na coxa direita, o meia Dátolo, em fase final de recuperação de lesão na coxa direita, e Carlos, que passou por cirurgia no tornozelo.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros - Giovanni, Uilson e Victor

Laterais - Douglas Santos e Carlos César

Zagueiros - Edcarlos, Gabriel e Tiago

Volantes - Lucas Cândido, Eduardo, Júnior Urso, Rafael Carioca e Renan

Meias - Dodô e Yago

Atacantes - Pablo, Henrique, Luan e Hyuri