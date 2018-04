Aguirre diz que Inter perdeu do Juventude por 'erros próprios'

Com os reservas em campo, o Internacional jogou mal e perdeu no domingo para o Juventude por 1 a 0, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Gaúcho. O técnico Diego Aguirre não tentou encontrar desculpas para a derrota e admitiu que o time colorado perdeu porque jogou mal. Mas minimizou o resultado e já mirou os próximos compromissos.

"Hoje (domingo) nós perdemos por erros próprios e estamos tentando, justamente, buscar variantes, alternativas para encontrar o melhor. Nós estamos em um momento decisivo, viemos de duas grandes vitórias na Libertadores com dificuldades. Mas nós temos que seguir trabalhando, focar no que vem na frente", declarou.

O diretor de futebol do clube, Carlos Pellegrini, também fez a mesma análise. "Lutamos até o fim pelo resultado. É evidente que não gostamos da derrota, mas estamos nos dividindo entre duas competições. A Libertadores é nossa prioridade, e esta partida também serviu para fazermos observações", disse.

O Inter volta a campo para dois compromissos pelo Gaúcho, contra Aimoré, quarta-feira, e Brasil de Pelotas, domingo que vem, antes de atuar novamente pela Libertadores. Quarta que vem, dia 18, a equipe terá pela frente o Emelec, no Equador.