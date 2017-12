Aguirre celebra título da Florida Cup: 'Taça é sempre taça'

O Atlético Mineiro começou o ano levantando uma taça. Após vencer o Corinthians por 1 a 0, neste domingo, o time celebrou o título da Florida Cup, torneio amistoso de pré-temporada disputado nos Estados Unidos. Para o técnico Diego Aguirre, o time mineiro mostrou que tem potencial e a competição não pode ser menosprezada. "A vitória sempre é importante. Ganhar o título é importante, mesmo não sendo um grande título. Mas o mais importante é destacar o ano que o Atlético terá. Estamos no caminho certo", analisou.

Com duas semanas de trabalho desde que chegou ao time, Aguirre mostrou estar otimista para 2016. "Trabalhamos bastante a parte de recuperação de bola, de sermos uma equipe compacta. Todos ajudaram a recuperar a bola quando a perdemos no ataque, o time foi muito bem. Eles fecharam todas as linhas, cobrando um do outro. Isso é fundamental", acrescentou.

De acordo com o treinador, a equipe vice-campeã brasileira no ano passado tem muito a evoluir. "Ainda é cedo porque tem coisas que podem acontecer, mas temos que continuar jogando com a vontade, com atitude. Melhorar na defesa e no ataque. Mas obviamente dá para elogiar o elenco", disse.

Embora o grande objetivo do Atlético na temporada seja a Copa Libertadores, o uruguaio liberou por enquanto a comemoração pelo título na Florida Cup. "Taça é sempre taça. Ela é pequena, não é grande, mas tinham nove bons times na competição e fomos campeões. É um bom começo", finalizou.