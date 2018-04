Aguirre exalta atuação do Atlético-MG e minimiza vaias no Independência Diego Aguirre deixou o gramado do Independência satisfeito com a atuação do Atlético Mineiro no segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. Nem mesmo as vaias de parte da torcida incomodaram o treinador, após a vitória por 2 a 0 sobre o URT, no sábado.