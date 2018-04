Aguirre exalta vitória e 'experimento' com garotos no Inter

Mesmo atuando com os reservas, o Internacional conseguiu mais uma vitória na temporada ao passar pelo Brasil de Pelotas por 2 a 0 no último domingo, na casa do adversário. A partida deixou o técnico Diego Aguirre extremamente satisfeito, não só pelo resultado, mas também pela exibição de seus jovens comandados.

"Foi um jogo muito difícil. Talvez, um dos jogos mais difíceis. Os meninos que tiveram a oportunidade de começar o jogo, foram muito bem. Se não experimento aqui, quando vou experimentar? Todos lutaram e fizeram um bom jogo", declarou Aguirre.

Prova do que disse o treinador foi que os dois gols do Inter foram marcados por jovens revelados na base do clube. No primeiro, Valdivia aproveitou pênalti sofrido por ele próprio para abrir o placar. Depois, Taiberson ganhou na raça da defesa e selou o resultado. "Foi excelente o passe do Anderson, eu tive a felicidade de finalizar bem. Estou muito feliz", disse Taiberson.

Para o zagueiro Paulão, o resultado foi importante para apagar a má impressão deixada após a derrota do fim de semana passado diante do Juventude. "Acho que isso só fortalece a nossa equipe, o nosso grupo. Mostra que tivemos a derrota para o Juventude, mas hoje mostramos nossa força, nossa garra. Conseguimos um gol no fim do jogo para fortalecer", comentou.