Aguirre faz mistério em treino, mas deve promover voltas de D'Alessandro e Nilmar O técnico Diego Aguirre optou pelo mistério no último treino do Internacional antes do duelo diante do Ypiranga desta quarta-feira, no Beira-Rio, pelo Campeonato Gaúcho. No treino desta terça, o uruguaio fechou os portões à imprensa para esconder a escalação que utilizará no duelo.