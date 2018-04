Aguirre indica time reserva do Inter para pegar o Vasco, com Nilmar e Geferson

Os titulares da derrota por 1 a 0 na Colômbia, quarta-feira, não foram ao campo do CT do Parque Gigante e ficaram apenas realizando trabalho regenerativo no vestiário. Quem está confirmado para a partida é o atacante Nilmar, que entrou no segundo tempo diante do Independiente Santa Fe.

Nilmar se recuperou recentemente de um problema muscular e voltou justamente diante do Independiente Santa Fe, quando entrou na vaga de Eduardo Sasha no segundo tempo. Outro que estava fora por lesão e deve atuar é o lateral-esquerdo Geferson, que passou por uma artroscopia no joelho direito e não atua desde a final do Campeonato Gaúcho.

Se confirmar o time que treinou nesta sexta, o Inter pegará o Vasco com: Muriel; Lucas Marques, Paulão, Réver e Geferson; Nico Freitas, Nilton, Anderson, Alex e Alan Ruschel; Nilmar. Autor do gol da vitória diante do Avaí, no fim de semana passado, Vitinho deve ficar como opção mais uma vez.